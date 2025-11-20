Τυμπάκι: Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του την ώρα που κοιμόταν – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Η λύση του μυστηρίου για την υπόθεση πυροβολισμών στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο ήρθε και σόκαρε. Ένας 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε ενώ κοιμόταν στο σπίτι του και όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία, θύτης είναι ο ανιψιός του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και ταυτοποίησαν τον δράστη των πυροβολισμών στο Τυμπάκι Ηρακλείου, ο οποίος είναι ένας 21χρονος ανιψιός του θύματος.

Το χρονικό

Ο 60χρονος, κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με την σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο νεαρός είχε πυροβολήσει από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς τους, με τα σκάγια να τραυματίζουν τον άτυχο άνδρα στην πλάτη και το χέρι.

Ο 60χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψε σπίτι του.

Πλέον οι αρχές αναζητούν τον 21χρονο ανιψιό του.