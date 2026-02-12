Τσικνοπέμπτη με απεργία στην efood

Σε απεργία κατεβαίνουν σήμερα Τσικνοπέμπτη (12.2.26) οι διανομείς της efood τόσο στην Αττική όσο και σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σημειώνεται πως εκτός από το σωματείο της Αττικής στην απεργία θα συμμετάσχουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και του Βόλου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από το Σωματείο Εργαζομένων Αττικής, με συμμετοχή και των σωματείων Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας και Βόλου. Κατά συνέπεια, δεν θα πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας.

Στις 11:00 προγραμματίζεται συγκέντρωση στην Κηφισίας. Η απεργία αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων του Νοεμβρίου και τονίζει ότι οι εργαζόμενοι «δεν αποδέχονται την αδιαλλαξία της εταιρείας, τις μονομερείς 7ήμερες εργασίες και την επισφάλεια των freelancers».

«Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η efood συνεχίζει να αποφεύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των συναδέλφων freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι αμοιβές, καθώς και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία» καταλήγουν οι εργαζόμενοι.