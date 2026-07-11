Τσίμπημα από μέλισσα ή σφήκα: Ποια συμπτώματα δείχνουν πως έχετε αλλεργία και τι πρέπει να κάνετε

Ένα τσίμπημα μέλισσας, ή σφήκας είναι υπέρ αρκετό για να χαλάσει ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Στην περίπτωση όμως που αυτός που δέχθηκε την επίθεση είναι αλλεργικός, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση για να αποφευχθούν τα χειρότερα…

Χρήσιμες συμβουλές για την περίπτωση που δεχθούμε τσίμπημα από μέλισσα ή σφήκα, παραθέτει ο αλλεργιολόγος, Λάμπρος Καλόγηρος. Όπως εξηγεί, ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να προβλέψουμε εκ των προτέρων ποιος έχει αλλεργία στα συγκεκριμένα έντομα. Τα συμπτώματα ωστόσο που θα παρουσιάσουμε είναι αρκετά για να μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι πρέπει να πάμε σε νοσοκομείο άμεσα.

Όπως εξηγεί, η αλλεργία στη μέλισσα και η αλλεργία στη σφήκα είναι διαφορετικές. Αν και μπορεί να προκαλέσουν τις ίδιες αντιδράσεις, στην πραγματικότητα πρόκειται για διαφορετικά αλλεργιογόνα και η θεραπεία προσαρμόζεται ανάλογα.

Στους περισσότερους ανθρώπους το τσίμπημα προκαλεί μόνο μία τοπική αντίδραση, κάτι που δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, εκτός αν βρίσκεται στο στόμα ή στον λαιμό, όπου ακόμη και χωρίς αλλεργία μπορεί να προκληθούν σοβαρά προβλήματα λόγω του πρηξίματος.

Η σοβαρή αλλεργική αντίδραση εμφανίζεται όταν, λίγα λεπτά έως περίπου μισή ώρα μετά το τσίμπημα, εκδηλώνονται συμπτώματα μακριά από το σημείο του τσιμπήματος, όπως γενικευμένη φαγούρα, εξανθήματα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη ή αίσθημα ότι ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση αλλεργικού σοκ, η θεραπεία είναι η αυτοενιέμενη αδρεναλίνη. Ακόμη όμως και όταν χορηγηθεί εγκαίρως, δεν είναι βέβαιο ότι θα καλύψει όλους τους ασθενείς, καθώς ορισμένοι μπορεί να χρειαστούν και δεύτερη δόση.

Ταυτόχρονα, οι γιατροί χορηγούν αντιισταμινικά και κορτικοστεροειδή για να εξασφαλίσουν την πλήρη ίαση του ασθενούς.

Στο ερώτημα πόσο χρόνο έχει κάποιος μέχρι να εκδηλωθεί η αντίδραση ή μέχρι να αναζητήσει βοήθεια, δυστυχώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση καθώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Σε κάποιους η αντίδραση μπορεί να είναι ακαριαία, ενώ σε άλλους να εξελιχθεί πιο αργά. Γι’ αυτό κάθε ύποπτο σύμπτωμα μετά από τσίμπημα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και να οδηγεί τον ασθενή στο νοσοκομείο.