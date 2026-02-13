Το συμβάν έγινε το βράδυ της Παρασκευής (13/2/26) στα Πετράλωνα, όπου το τρόλεϊ -άγνωστο γιατί- κατέληξε στον τοίχο μιας πολυκατοικίας.

Όλα αυτά, στην οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα, όπου ολόκληρη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και οι κάτοικοι έμειναν άφωνοι όταν αντίκρισαν το τρόλεϊ να έχει «σκάσει» πάνω στο κτίριο.

«Ακούσαμε έναν τρομερό θόρυβο και μια λάμψη και πεταχτήκαμε κάτω» περιγράφει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/trolei-newsit.mp4

«Είναι η τρίτη φορά. Ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος πεζός. Το τρόλεϊ είχε μέσα 6 – 7 άτομα που έσπασαν το τζάμι και έφυγαν» περιγράφει.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/trolei-aftoptis.mp4

Τόσο το τρόλεϊ όσο και η πολυκατοικία έπαθαν ζημιές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/trolei-4.mp4

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο οδηγός υποστήριξε πως δεν «έπιασαν» τα φρένα.

To άρθρο Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr