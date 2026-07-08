Τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα πιτσαρίας – Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Ναύπλιο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα καταστήματος της περιοχής.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το τροχαίο συνέβη στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας στο Ναύπλιο, έξω από γνωστή πιτσαρία της πόλης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.

Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη αργά το βράδυ αποδείχθηκε σωτήριο γιατί εκείνη την ώρα δεν καθόταν κανένας στα τραπέζια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.