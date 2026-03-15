Τροχαίο στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου στο Ναύπλιο, με ένα αυτοκίνητο να «εισβάλει» σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο στο Ναύπλιο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο αλλοδαποί, «πέταξε» και μπήκε σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας στην οδό Άργους.

Από το τροχαίο ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί και οι δύο επιβάτες βγήκαν σώοι από το αμάξι.

Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου διενεργεί έρευνα για το ατύχημα.