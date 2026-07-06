Τροχαίο στο Λουτράκι: 16χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7/2026) στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, το τροχαίο στο Λουτράκι συνέβη όταν το αυτοκίνητο εξήλθε από παρακείμενο στενό και χτύπησε τον 16χρονο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.