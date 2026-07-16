Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένη η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή της – Ψάχνουν συγγενείς στην Μολδαβία

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 7χρονο κοριτσάκι που επέζησε από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδερφή της.

Η 7χρονη μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική το απόγευμα της Τετάρτης (15.07.2026) έχει διασωληνωθεί. Διακομίστηκε, μάλιστα, σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Το πολύνεκρο τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, κοντά στη Μεταμόρφωση γύρω στις 18.30. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, το επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη Γιώργος Παλάζης αναφέρθηκε στην κατάσταση του κοριτσιού και στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιος από τους συγγενείς της οικογένειας: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 6:30, από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, που είναι η μοναδική ΜΕΘ Παίδων στην περιοχή.

Έχει τοποθετηθεί σωλήνας παροχέτευσης λόγω πνευμοθώρακα, ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή της και βρίσκεται σε καταστολή. Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο μηριαίο οστό. Παράλληλα, φέρει τραύματα στο κεφάλι, στη γνάθο, στη μύτη, στο μέτωπο, στα χείλη, στον ώμο και στο γόνατο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Από όσα με έχουν ενημερώσει οι γιατροί, δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη για τις επόμενες 48 ώρες. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται γύρω στις 7:30 το απόγευμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με συγγενείς. Έχει βρεθεί ένα κινητό τηλέφωνο στον χώρο του δυστυχήματος, όμως δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό. Δεν απαντά και δεν γνωρίζουμε καν σε ποιον ανήκει».

Το κοριτσάκι, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, διακομίστηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 22:00, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ως πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα, και σήμερα το πρωί, γύρω στις 06:30, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.

Στη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30.

Η αστυνομία στο μεταξύ προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα με θύματα τα τρία μέλη της οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών, στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

To άρθρο Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένη η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή της – Ψάχνουν συγγενείς στην Μολδαβία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr