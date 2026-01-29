Τροχαίο στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν στην Ελλάδα την Πέμπτη

Τους δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στην Ρουμανίας μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς θα μεταφέρει αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας αύριο (29.01.2026) στη Θεσσαλονίκη.

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των δύο εκ των τριών τραυματιών και μοναδικών επιζώντων του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους οι 7 από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο μοιραίο βαν.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, το ειδικά αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Επιστρέφουν την Πέμπτη και οι 7 σοροί

Από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα -τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί– και τραυματίστηκαν τρεις.

Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη και οι 7 σοροί των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.