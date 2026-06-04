Τροχαίο στη Μεσαρά: Μηχανάκι «καρφώθηκε» σε καρότσα που έσερνε σταματημένη μοτοσικλέτα

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη (04.06.2026) στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Μία μηχανή συγκρούστηκε με σταματημένη ανάμεσα σε Καπαριανά και Καστέλι.

Το περίεργο τροχαίο στη Μεσαρά έγινε στον δρόμο ανάμεσα στα Καπαριανά και το Καστέλι του Δήμου Φαιστού, στο νότιο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», οδηγός μηχανής προσέκρουσε σε σταματημένο μηχανάκι, το οποίο έσερνε μικρή καρότσα.

Ο αναβάτης της δεύτερης μηχανής είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των δύο οδηγών.

Το περιστατικό προκαλεί νέο προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ υψηλές ταχύτητες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Απίστευτο τροχαίο: Μηχανή έπεσε πάνω σε άλλη μηχανή!

Σήμερα το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στη Μεσαρά ανάμεσα στα Καπαριανά και στο Καστέλι Δήμου Φαιστού, στο νότο του Νομού Ηρακλείου, οδηγός μηχανής έπεσε πάνω σε σταματημένο μηχανάκι που έσερνε μικρή καρότσα πίσω του και ο αναβάτης του είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Από την σύγκρουση δεν φάνηκε να υπήρξε σοβαρός τραυματισμός των δύο οδηγών.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Καπαριανών, κάνουν λόγο για υπερβολικά μεγάλο αριθμό συχνών τροχαίων σε ένα δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ υψηλές ταχύτητες, ζητώντας από τη αστυνομία να δει το θέμα και να λάβει μέτρα».