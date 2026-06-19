Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Νεκρός 46χρονος – Έπεσε πάνω στα κιγκλιδώματα και σκοτώθηκε

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (19.6.26) σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.