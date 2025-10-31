Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε παρκαρισμένο όχημα και ανετράπη – Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31.10.2025) μετά από τροχαίο. Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το τροχαίο έγινε κοντά στην οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, χτύπησε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια το όχημά του ανετράπη.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και έκοψαν την κυκλοφορία στον δρόμο μέχρι να απομακρυνθεί το νταλαπαρισμένο αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του ατυχήματος ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει μία γάτα που πετάχτηκε στη μέση του δρόμου.

Πληροφορίες από emakedonia.gr