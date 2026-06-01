Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και ντεραπάρισε – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) ενεπλάκη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το τροχαίο, ο οδηγός – κάτω από άγνωστες συνθήκες – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μετά την πρόσκρουση το όχημα ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου.

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.