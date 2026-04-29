Τροχαίο στην Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα: Έντονη κίνηση στο σημείο, κλειστή η αριστερή λωρίδα

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29.04.2026) στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Αυξημένη είναι η κίνηση την τελευταία ώρα στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο ΙΧ.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος της Πικροδάφνης (Εδέμ) και έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα για τα οχήματα.

Στο σημείο βρίσκεται Πυροσβεστική, Τροχαία και ΕΚΑΒ που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που τραυματίστηκε ελαφρά.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στο σημείο, με την κίνηση να ξεκινά από το πάρκο του Παλαιού Φαλήρου.