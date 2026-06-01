Τροχαίο στην Πεντέλη: Οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε 2 αυτοκίνητα

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τροχαίο έγινε σήμερα το απόγευμα (1/6/2026) στη Λεωφόρο Πεντέλης με τρία αυτοκίνητα τα συγκρούονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το τροχαίο, ο οδηγός ταξί φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω σε 2 αυτοκίνητα που ανέβαιναν το βουνό στη Λεωφόρο Πεντέλης από το αντίθετο ρεύμα.

Όπως μπορούμε να δούμε από τις φωτογραφίες η σύγκρουση ήταν σφοδρή καθώς το μπροστά μέρος του ταξί και του ενός αυτοκινήτου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Οι επιβάτες είναι ελαφρώς τραυματισμένοι, ενώ άνοιξαν και οι αερόσακοι.

Στο σημείο δημιουργήθηκε κίνηση καθώς τα αυτοκίνητα έμειναν σταματημένα στη μέση του δρόμου.