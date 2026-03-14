Τροχαίο στην Κυψέλη με ανατροπή αυτοκινήτου – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένο οδηγό 

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (14/03/2026) στην Κυψέλη, καθώς ανατράπηκε όχημα με ηλικιωμένο οδηγό στην οδό Μεγίστης 15.

Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη, ενώ στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη και ένας μοτοσικλετιστής που έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου οδηγού, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Η αστυνομία διέκοψε για λίγη ώρα την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να απομακρυνθεί το όχημα.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος διατηρούσε τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά.

Λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, η κυκλοφορία στον δρόμο αποκαταστάθηκε.