Τροχαίο στην Κυλλήνη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε και κρεμάστηκε σε τοίχο, μία τραυματίας

Ένα πολύ τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6/2026) στη διασπορά της Κυλλήνης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews για το τροχαίο, η οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κυλλήνη.

Η εικόνα του αυτοκινήτου να «κρέμεται» από τον τοίχο είναι ανησυχητική όμως η γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώα από την Πυροσβεστική.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της Γαστούνης αρχικά, και στη συνέχεια στο “Ανδρέας Παπανδρέου” του Πύργου.