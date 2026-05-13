Τροχαίο στην Εγνατία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες (13.05.2026) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν Βούλγαρος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας στην Εγνατία Οδό.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του thespro.gr, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός φέρεται να έδειξε 1,15 γραμμάρια ανά λίτρο αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο.

Μάλιστα, ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για αρκετή ώρα «ουρά» οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.