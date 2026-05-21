Ελλάδα

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση οχημάτων μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κλειστές οι αριστερές λωρίδες

Ακόμα ένα τροχαίο συνέβη στην Αττική Οδό αυτή τη φορά σήμερα ο πρωί (21/5/2026) μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αττικής Οδού για το τροχαίο, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι αριστερές λωρίδες είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας και υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κύμης.

Πηγή newsit.gr

