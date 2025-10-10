Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.2025), λίγο μετά τις 19:00, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.

Στο τροχαίο ενεπλάκη φορτηγό, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) στην Αθηνών – Λαμίας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου, σύμφωνα με το lamianow.gr.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.