Τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε κάγκελα – Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις νοσηλεύεται ένας 33χρονος, μετά από τροχαίο που είχε με το μηχανάκι του τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για το τροχαίο, ο 33χρονος κινούνταν κατά τις 03.20 τα ξημερώματα στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο νεαρός οδηγός χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.

Από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.