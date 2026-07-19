Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο ντεραπάρει μετά τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια πέφτει πάνω στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Χανιά, το πρωί της Κυριακής (19.7.26).

Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια που είχε σχολάσει από νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο Χανίων να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που μετέφερε 53χρονο που είχε υποστεί έμφραγμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το ασθενοφόρο ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο διασώστες.

Όπως δήλωσε στο newsit.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων, ο 53χρονος κατέληξε από την ανακοπή που υπέστη ενώ από θαύμα σώθηκαν ο διασώστης που του έκανε ΚΑΡΠΑ και ο οδηγός του ασθενοφόρου.

Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία της, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.