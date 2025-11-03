Τροχαίο με 4 τραυματίες στη Λάρισα μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Το τροχαίο έγινε το βράδυ της Δευτέρας (3/11/25) στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας.

Στις 20.30 σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ, καθώς από το τροχαίο, τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η τροχαία ρύθμιζε για ώρα την κυκλοφορία στο σημείο, καθώς στο δρόμο έπεσαν λάδια και καύσιμα μετά στην σφοδρή σύγκρουση των αυτοκινήτων, η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το onlarissa, οι δύο από τους τέσσερις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση…