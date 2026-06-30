Ελλάδα

Τροχαίο με 4 τραυματίες στην Αττική Οδό: Κλειστό το ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλες οι λωρίδες στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο στην Αττική Οδό έγινε όταν τρία επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Λόγω του ατυχήματος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Πηγή newsit.gr

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