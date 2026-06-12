Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή (12/06/2026) στην Ομόνοια με έναν 50χρονο να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο στην Ομόνοια έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 50χρονο άνδρα.

, να τραυματιστεί σοβαρά και στη συνέχεια να τον εγκαταλείψει στο οδόστρωμα.



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Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον τραυματία κάλεσαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε άμεσα και έγινε ΚΑΡΠΑ στον 50 χρόνο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

To άρθρο Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στην Ομόνοια – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ένας 50χρονος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr