Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αεροπορικώς θα μεταφερθούν από τη Ρουμανία στην Ελλάδα οι τρεις τραυματίες

Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών και μοναδικών επιζώντων του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους οι 7 από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο μοιραίο βαν.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, το ειδικά αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026) από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.