Ελλάδα

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στα Χανιά την Τρίτη (02.12.2025). Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση Αγίας Μαρίνας στα Χανιά όταν ο αναβάτης μίας μηχανής συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο μοτοσικλετιστής εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, καθώς ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά

Στον τόπο του περιστατικού έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Πηγή newsit.gr

