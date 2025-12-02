Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στα Χανιά την Τρίτη (02.12.2025). Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση Αγίας Μαρίνας στα Χανιά όταν ο αναβάτης μίας μηχανής συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο μοτοσικλετιστής εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, καθώς ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Στον τόπο του περιστατικού έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.