Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα – Βίντεο από το σοκαριστικό ατύχημα

Τροχαίο με δύο νέους άνδρες να εγκλωβίζονται σε αυτοκίνητο σημειώθηκε στην Καλλιθέα λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025). Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το τροχαίο στην Καλλιθέα έγινε στη διασταύρωση της οδού Πλαταιών με τη Σπάρτης όταν ένα ΙΧ παραβίασε το Stop.

Δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους και χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της πυροσβεστικής.

Τους δύο τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το σημείο του ατυχήματος παρέμεινε για ώρα κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.