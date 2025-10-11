Τροχαίο δυστύχημα στο Λαύριο: Νεκρός 45χρονος οδηγός που καρφώθηκε με την μηχανή του σε φανάρι

Ένας άνδρας 45 χρόνων, έπεσε νεκρός τα ξημερώματα του Σαββάτου (11.10.2025) μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε στη λεωφόρο Λαυρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 45χρονος, κινούμενος με την μηχανή του γύρω στις 02:20 στη λεωφόρο Λαυρίου, έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε φανάρι.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.