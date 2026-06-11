Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 57χρονος υπάλληλος του Δήμου έπεσε με το μηχανάκι του πάνω σε βανάκι στον Άγιο Δημήτριο και έχασε τη ζωή του, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, με το βίντεο από το τροχαίο που έγινε σήμερα (10/6/2026) τα ξημερώματα να συγκλονίζει.

Το τροχαίο έγινε λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής, οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο.

Ξαφνικά και η μηχανή που κινούταν κανονικά στη λωρίδα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το φορτηγό το οποίο ερχόταν αντίθετα και επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου, διασχίζοντας δηλαδή την αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο του newsit.gr μπορούμε να δούμε τη μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου και τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό φορτηγό, ο οδηγός ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει τη μηχανή του 57χρονου, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με δύναμη.

Ο άτυχος 57χρονος πέφτει στο οδόστρωμα και ο οδηγός αλλά και περαστικοί τρέχουν να τον βοηθήσουν.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/agiosdhmhtrios-video.mp4

Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Κατά τη διακομιδή του ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Λίγα λεπτά μετά και πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το θύμα ήταν πατέρας 3 παιδιών, υπάλληλος στον δήμο Αγίου Δημήτριου και σκοτώθηκε ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

To άρθρο Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Δημήτριο: Η στιγμή που ο 57χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με το βανάκι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr