Τροχαίο δυστύχημα στη Βαρυμπόμπη με έναν νεκρό: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοιχίο και τυλίχθηκε στις φλόγες

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Βαρυμπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, στην οδό Γυμναστηρίου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Οι πρώτες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κινούνταν στο σημείο όταν, πιθανότατα λόγω της ύπαρξης μιας διχάλας, αποπροσανατολίστηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με τον οδηγό να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του και, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Επίσης στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ερευνώνται.