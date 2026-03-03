Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο Τσέχος που προκάλεσε την καραμπόλα με θύμα τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 23χρονος Τσέχος ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, οδηγώντας στον θάνατο έναν άνδρα 24 χρόνων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 23:45, τα μεσάνυχτα προς Τρίτη (03.02.2026), όταν ο 24χρονος με καταγωγή από την Τσεχία, έπεσε σε 3 αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε κόκκινο φανάρι, επί της Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ως αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου και να τραυματιστεί ο συνοδηγός του, ένας 24χρονος ελληνικής καταγωγής.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο 23χρονος Τσέχος ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως το αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και βαριές σωματικές βλάβες.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.