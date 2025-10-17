Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας με 2 νεκρούς: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Απέραντος θρήνος για τα 2 άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην Αθηνών – Λαμίας από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί της Παρασκευής (17.10.2025). Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έγινε η μετωπική ανάμεσα στα 2 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα η άσφαλτος να ποτιστεί με αίμα.

Ο οδηγός του γερανού που έσπευσε στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, για να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα (στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκη ακόμη ένα όχημα), μίλησε στις κάμερες και εξήγησε τα όσα είδε στο σημείο όπου θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο.

Συντρίμμια είχαν σκεπάσει τον δρόμο, τα μπροστινά τμήματα των 2 αυτοκινήτων μεταμορφώθηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών ενώ προσωπικά αντικείμενα των τραυματιών και των θυμάτων και καθίσματα είχαν εκτοξευτεί έως και 20 μέτρα μακριά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/troxaioafidnes11.mp4

«Στις 07:15 έβγαλα τα 2 αυτοκίνητα. Το ένα ήταν μέσα στο άλλο, μετωπική ήταν η σύγκρουση. Τα αυτοκίνητα ήταν στο ίδιο ρεύμα», σχολίασε.

Στο τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ ο 4ος φέρει ελαφριά τραύματα.

Ο ένας από τους 3 σοβαρά τραυματίες έχει ήδη διασωληνωθεί.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, όταν ένα αυτοκίνητο με 5 επιβάτες που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο που επέβαινε ένα άτομο.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα ακόμη αυτοκίνητο.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/troxaioafidnes2.mp4

Για τον απεγκλωβισμό νεκρών και τραυματιών η πυροσβεστική κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.