Τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή με θύμα 22χρονο οδηγό μηχανής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07/06/2026) στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην Αγία Παρασκευή.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με αυτοκίνητο που κινούνταν παράλληλα.

Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.