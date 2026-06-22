Τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια: 10 χρόνια φυλακή στον οδηγό που σκότωσε την 23χρονη το 2025

Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 28χρονο Αιγύπτιο, για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η 23χρονη Μαρία, τον Σεπτέμβρη του 2025 στα Μάλια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 28χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε ο θάνατος της νεαρής κοπέλας στα Μάλια. Επιπλέον, κατηγορείται και για δύο ακόμα κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα – παράνομη είσοδος στη χώρα και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου δυστυχήματος, για τις οποίες επίσης κρίθηκε ένοχος.

Στον Αιγύπτιο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών, αντίστοιχα για τα αδικήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και ο κατηγορούμενος, στον οποίο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, επιστρέφει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς και φίλοι της 23χρονης, εξερχόμενοι του δικαστικού μεγάρου ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας «Για τη Μαρία».

Το χρονικό

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, στον δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας, όταν 2 μηχανές με οδηγούς την 23χρονη και έναν 28χρονο συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βρει τραγικό θάνατο η κοπέλα. Ο Αιγύπτιος ωστόσο φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο αν και λίγο μετά συνελήφθη.

Όπως αποδείχθηκε από την τότε έρευνα, ούτε ο 28χρονος ούτε η 23χρονη είχαν δίπλωμα οδήγησης.

Το μηχανάκι του 28χρονου ήταν και ανασφάλιστο. Μάλιστα, το μηχανάκι ανήκε σε φίλο του 28χρονου που δούλευε στην περιοχή ως φύλακας σε ξενοδοχείο και ο κατηγορούμενος το δανείστηκε για την μεταφορά του.

Η οικογένειά της 23χρονης είχε βρεθεί την ίδια μέρα έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, κατά την προσαγωγή του Αιγύπτιου. Οι γονείς της 23χρονης, στην εικόνα του άνδρα, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τον βρίζουν, κατηγορώντας τον για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής της κοπέλας.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν την προσωρινή κράτησή του. Τότε ο Αιγύπτιος είχε ισχυριστεί ότι έχασε τον έλεγχο της μηχανής του καθώς υπήρξε πρόβλημα με τον μπροστινό λάστιχο της μηχανής.

Είπε επίσης ότι είχε πάρει το μηχανάκι 400 μέτρα πριν, προκειμένου να μεταβεί στο πλησιέστερο μίνι μάρκετ της περιοχής για να αγοράσει κάποια πράγματα και ως εκ τούτου, κατά τον ισχυρισμό του, δεν είχε προλάβει να αναπτύξει ταχύτητα.