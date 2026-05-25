Τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα 31χρονο ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε

Εξιχνιάστηκε το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου στα Ιωάννινα όταν οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 31χρονο ποδηλάτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα.

Άνδρες της Τροχαίας Ιωαννίνων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026) στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.