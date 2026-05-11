Τροχαία Αττικής: 214 παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών – 8 υπό την επήρεια αλκοόλ

Πάνω από 214 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού υπό την επήρεια μέθης, κατέγραψε η Τροχαία Αττικής.

Η Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης πατινιών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποίησε από την Πέμπτη (07.05.2026) έως το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026), 340 ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 340 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 206 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς πατινιών.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.