Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων, με λίγες καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται το απόγευμα της Δευτέρας (01.06.2026) η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών.

Με υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που βρίσκονται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, αφού παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων όπου νωρίτερα είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Επίσης αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή σημειώνεται στο ύψος της Κινέττας και στα διόδια της Ελευσίνας.

Αντίστοιχα πολύ καλή είναι η εικόνα και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών – Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών – Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.