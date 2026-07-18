«Τρελή πορεία» φορτηγού στη Νεμέα: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε αυτοκίνητο – 3 τραυματίες

Παραλίγο τραγωδία στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας στην Κορινθία, όταν ένα φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνρθωποι.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας το Σάββατο 18.07.2026, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε τρελή πορεία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Τρίπολη.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε τριμελής οικογένεια και αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Οι τραυματίες, οι οποίοι έχουν σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται.

Οι κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί και καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.