Τρεις υπόπτους «έδωσε» o σμήναρχος για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας – Οι απειλές και ο «Στίβεν Γουέιν»

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης, οκτάωρης κατάθεσής του ενώπιον των Αρχών, ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προχώρησε στην αποκάλυψη του πλήρους ονόματος του ανθρώπου που τον προσέγγισε, καθώς και ακόμη δύο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου παίρνει ο σμήναρχος. Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε σήμερα (10.02.2026) το κατώφλι του στρατιωτικού εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περί κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πέρα από την αναφορά στα ονόματα των αλλοδαπών, επέμεινε με έμφαση ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή άλλων στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ότι έδρασε μόνος του, χωρίς εσωτερικούς συνεργούς.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της υπόθεσης που αφορά διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές Κορίνθου, όπου και θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο συνήγορός του επιβεβαίωσε ότι η προφυλάκιση αποτέλεσε προσωπικό αίτημα του ίδιου του σμηνάρχου, ο οποίος, όπως υποστήριξε, επιθυμεί να κριθεί από τη Δικαιοσύνη και να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί.

Οι αποκαλύψεις και τα τρία ονόματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο σμήναρχος παραδέχτηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση». Κάνοντας λόγο για «ιδιάζουσες, εξαιρετικά επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες» στις οποίες βρέθηκε, ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του».

Κατά την κατάθεσή του αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο οποίος φέρεται να ονομάζεται Στίβεν Γουέιν.

Παράλληλα, κατονόμασε ακόμη δύο πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στη διαλεύκανση του ρόλου που διαδραμάτισαν τα συγκεκριμένα άτομα.

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή στρατιωτικών στελεχών στην υπόθεση κατασκοπείας, υπενθυμίζοντας ότι, πέρα από τη διοίκηση της μονάδας του, κατείχε και θέση τμηματάρχη στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενδελεχής έρευνα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ψηφιακά μέσα του σμηνάρχου, προκειμένου να εξακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως διέρρευσαν, αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Πώς ξεκίνησε η προσέγγιση

Όπως κατέθεσε στις Αρχές, η πρώτη επαφή με την κινεζική πλευρά έγινε μέσω της επαγγελματικής πλατφόρμας LinkedIn, όπου ο ίδιος είχε αναρτήσει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ο Στίβεν Γουέιν του παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας και του ζήτησε να εκπονήσει μελέτες για λογαριασμό ιστοσελίδας που λειτουργούσε ως «βιτρίνα».

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε εν γνώσει της υπηρεσίας του, η συνεργασία φέρεται να κλιμακώθηκε. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα τρία πρόσωπα που αργότερα κατονόμασε στις Αρχές.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, κατά την παραμονή του στην Κίνα δέχθηκε σοβαρές απειλές για τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του, γεγονός που –όπως υποστηρίζεται– συνέβαλε καθοριστικά στις αποφάσεις του.

Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, ο Στίβεν Γουέιν φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του αξιωματικού ποσά που ανέρχονταν περίπου στις 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο, μέσω κρυπτονομισμάτων.

Το συνολικό ποσό που έλαβε ο σμήναρχος παραμένει άγνωστο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς πρόσβασης στον σχετικό λογαριασμό.