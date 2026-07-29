Τρεις συλλήψεις για την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδί

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton).

Συγκεκριμένα για την φωτιά στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδή συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που οργανώθηκε πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα στελέχη της ΔΑΕΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ EUROKINISSI)

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στενής συνεργασίας της ΔΑΕΕ με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό το έργο της, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό μέσο, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης κάθε πυρκαγιάς και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.