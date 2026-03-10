Τραμ: Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 Πικροδάφνη – Σύνταγμα με τέρμα στη στάση Φιξ

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εντολή της ΣΤΑΣΥ στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τερματικός σταθμός στάση «Φιξ», μετά από σχετικό αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (09.03.2026), τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», θα συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».