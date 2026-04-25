Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω έργων και του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου – Ποιες στάσεις κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα (25.04.2026) στο Τραμ σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τόσο λόγω έργων που γίνονται σε Γλυφάδα και Πειραιά, όσο και εξαιτίας του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου που ξεκινά την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα Τραμ της γραμμής 7 θα τερματίζουν στη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» ενώ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος.

Σχετικά με την Κυριακή και λόγω του Ημιμαραθωνίου, από τις 08:00 έως τις 13:30, τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα εκτελούνται στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα – Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη.

Σε εκείνο το διάστημα, δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό» και στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.

Ταυτόχρονα, από τις 20:00 της Κυριακής έως τη λήξη της κυκλοφορίας της Πέμπτης 30.04.2026, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το Σάββατο 25.04.2026

Μεταξύ 07:00 – 12:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «’Αγιος Αλέξανδρος» και θα διεξάγονται στο τμήμα ‘Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – ‘Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Γλυφάδας.

Την Κυριακή 26.04.2026