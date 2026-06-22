Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο – Το Ιράν έχει καταστραφεί»

Αντικρουόμενες οι απόψεις για το αν τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και σήμερα (22.06.2026). Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως αυτή η θαλάσσια αρτηρία παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνουν πως κλείνουν τα Στενά μέχρι νεοτέρας.

Ενώ αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, του Ιράν, του Κατάρ και του Πακιστάν βρίσκονται στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις σχετικά με το «μνημόνιο κατανόησης», –καταλήγοντας σε οδικό χάρτη 60 ημερών για την τελική συμφωνία και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ-, ο Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε ξανά το εγκώμιό του, σε ανάρτησή του, για να κρίνει τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις των ΝΥΤ. Έγραψε στο Truth Social πως σε αντίθεση με αυτά που γράφουν πολλά αμερικανικά μέσα, ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό και οι πυραυλικές δυνάμεις του Ιράν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μετά από δεκάδες άρθρα που σχολιάζουν πως ο πραγματικός χαμένος από τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, είναι οι ΗΠΑ.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν ανοιχτά ενώ το πετρέλαιο ρέει άφθονο.

«Ο τίτλος της διεφθαρμένης και αποτυχημένης εφημερίδας New York Times: “Τι άλλαξε μετά από σχεδόν 4 μήνες πολέμου; Οι αναλυτές λένε ότι όχι και πολλά”. Αλήθεια; Ο στρατός τους έχει τελείωσε, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, οι εξέδρες εκτόξευσης, οι πύραυλοι, τα drones και η παραγωγή τους έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, οι δύο κορυφαίες ηγετικές ομάδες τους έχουν εξαφανιστεί, ο πληθωρισμός τους είναι στο 250%, η οικονομία τους είναι κατεστραμμένη, οι στρατιώτες τους δεν πληρώνονται, το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό, το πετρέλαιο ρέει άφθονο, και η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και η απασχόληση βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτά είναι που έχουν αλλάξει, διεφθαρμένοι και ανήθικοι δειλοί, και πολλά άλλα», έγραψε συγκεκριμένα.

Η αντίδραση του Αμερικανός πρόεδρος έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Με φόντο αυτές τις δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε νωρίτερα πως αν τα Στενά κλείσουν, τότε θα ξεκινήσει και πάλι τους βομβαρδισμούς.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια. Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα», είπε μιλώντας στο Fox News.