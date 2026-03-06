Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρός ανήλικος Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Τραγικό περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (05/03/2026) καθώς ένας Γάλλος μαθητής βρήκε φρικτό θάνατο όταν έπεσε από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Γάλλος μαθητής βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια στην οδό Σόλωνος στο πλαίσιο εκδρομής που έκανε το σχολείο που φοιτούσε.

Κάτω από άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείο που διέμενε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων Αγία Σοφία όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.