Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας – Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26.06.2026) στο Ηράκλειο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν έπεσε από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου στην πόλη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00 και ο 75χρονος Γάλλος τουρίστας διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με την σύζυγό του, σύμφωνα με το creta24.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.