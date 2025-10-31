Τραγωδία στο Ηράκλειο: Απανθρακώθηκαν μάνα και γιος μετά από φωτιά σε σπίτι – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα, τι εξετάζουν οι αρχές

Ασύλληπτες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) στο Ηράκλειο σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Μασταμπά. Τραγικό θάνατο στις φλόγες βρήκαν μία 90χρονη μητέρα και ο ένας της γιος, ηλικίας 60 ετών, ενώ ο άλλος, 55 χρόνων, πήδηξε από την ταράτσα για να σωθεί.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της διπλοκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με τέσσερα οχήματα.

Τα δύο άτομα που βρέθηκαν απανθρακωμένα είναι η 90χρονη γυναίκα και ο γιος της, 60 ετών, και οι δύο τους κατάκοιτοι, αλλά ο άνδρας φέρεται να είχε μία νάιλον σακούλα να καλύπτει όλο του το κεφάλι!

Όπως ανέφερε το Creta24, επειδή η γυναίκα αλλά και ο 60χρονος γιος της είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο δεύτερος γιος της γυναίκας που, επίσης, βρισκόταν στη διπλοκατοικία την ώρα της φωτιάς πήδηξε από την ταράτσα του κτιρίου για να γλιτώσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 31, 2025

Όπως έγραψαν το Flashnews.gr και το Patris.gr, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους του σπιτιού στην περιοχή του Μασταμπά εντόπισαν τις δύο απανθρακωμένες σορούς: της 90χρονης μητέρας και του 60χρονου γιου της.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες της διπλής οικογενειακής τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η κατάθεση του 55χρονου γιου, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μετά τη βουτιά που έκανε από την ταράτσα της διπλοκατοικίας στο κενό.