Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα – Τραγικές φιγούρες τα παιδιά και οι γονείς της

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα η τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου μετά από διαρροή προπανίου και έκρηξη έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.
Ανάμεσά στα θύματα της έκρηξης του εργοστασίου «Βιολάντα» και η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, 47 ετών, από την Καρδίτσα, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.
Η κηδεία της πραγματοποιείται σήμερα (29.01. 2026) στις δυο το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Ο πόνος είναι βουβός και στο στόμα όλων ένα αναπάντητο γιατί. Στην εκκλησία έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι για να της πουν το τελευταίο «αντίο».
Η σορός της 47χρονης μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό στη μιάμιση το μεσημέρι. Τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα αποχαιρετούν ο σύζυγός της Σωτήριος Λιάκος, τα παιδιά της Άγγελος, Μαρία και Χάρης, οι γονείς της Χαρίσης και Ελένη Μπουκουβάλα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.
Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο, με τα αίτια της διαρροής προπανίου να διερευνώνται, ενώ κυριαρχεί το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών.
Πηγή newsit.gr