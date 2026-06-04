Νεκρός ανασύρθηκε ένα ένας άνδρας που έπεσε με ταξί το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) μετά από μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικό.

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/peiras2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/peiraias.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/taxi-peiraias.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/peiraias-ptosi2-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/peiraias-ptosi.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/peiraias-ptosi2.mp4

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα στην περιοχή έφτασε και γερανοφόρο όχημα.

Το σημείο στο οποίο έχει πέσει το ταξί στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάνω από 8 μέτρα βάθος με το γερανοφόρο να ξεκινά την ανέλκυση του αυτοκινήτου

To άρθρο Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα – Δύτες απεγκλώβισαν τη σορό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr