Τραγωδία στον Κολωνό: Βίντεο με τη στιγμή που οι φλόγες τυλίγουν τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα

«Άκουσα “βοήθεια, βοήθεια, άνοιξε”, καβγάδιζαν πριν ξεσπάσει η φωτιά» λένε γείτονες για τον άνδρα και την γυναίκα που απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα από το φλεγόμενο διαμέρισμα, στον Κολωνό.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 το πρωί στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου στον Κολωνό, κάτω από άγνωστες συνθήκες με τους κατοίκους να κάνουν λόγο ακόμα και για έκρηξη. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως οι δυο τους καβγάδιζαν έντονα πριν ξεσπάσει η φωτιά.

«Εκεί που κοιμόμουν άκουσα φωνές και ένα καβγά» λέει ένοικος του δεύτερου ορόφου την πολυκατοικίας που ξέσπασε η φωτιά. «Ήταν πολύ νωρίς το περίπου στις πέντε κι εκεί που κοιμόμουν, άκουσα φωνές και ξύπνησα, καβγάδιζαν. Άκουγα πολλές φωνές και να πετάει αντικείμενα, μεγάλα αντικείμενα σαν έπιπλα. Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα φωτιά και κάλεσα την πυροσβεστική. Άκουσα και την κοπέλα να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια και μετά κάτι να σπάει» λέει στο newsit.gr γειτόνισσα των θυμάτων.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται οι φλόγες τα τυλίγουν με μανία το διαμέρισμα, ενώ φλεγόμενα κομμάτια πέφτουν στην τέντα του κάτω ορόφου.



Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως οι Αρχές είχαν εντοπίσει δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η μία, που έφερε σοβαρά εγκαύματα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη, περίπου 80 ετών, διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός και ένας άνδρας.

Οι πληροφορίες – ότι πρόκειται για αδέλφια, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, – δεν επιβεβαιώνονται.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν και ένοικοι γειτονικού διαμερίσματος της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πρόκειται για χρήστες ουσιών. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

